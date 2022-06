Nokia : protocole d'accord avec le sud-coréen LS ELECTRIC

Nokia annonce avoir signé un protocole d'accord avec LS ELECTRIC, l'un des plus grands fournisseurs sud-coréens d'équipements électriques et de solutions d'automatisation, afin de développer des solutions basées sur les technologies de l'information et des communications (TIC).



Les deux sociétés collaboreront pour développer un modèle d'automatisation d'usine, de centres de données et de services de recharge de véhicules électriques (VE).



Nokia et LS ELECTRIC exploreront également les opportunités commerciales des réseaux sans fil privés 5G dans le cadre de l'accord. Cette collaboration permettra à LS ELECTRIC de moderniser son infrastructure pour fournir des solutions leaders du marché à ses clients.



