Nokia : réseau NEWTON déployé pour Swisscom

Le 16 novembre 2023

Swisscom et Nokia annoncent l'achèvement réussi du réseau de transport optique en longueur d'onde Next Evolution (NEWTON) de Swisscom à l'échelle nationale en Suisse, et le lancement officiel de la migration du service vers le réseau modernisé.



Ce nouveau réseau optique transportera l'ensemble du trafic fixe et sans fil de Swisscom, 'prenant en charge les services clients de 1G à 400G, agrégeant et gérant efficacement le trafic de bout en bout tout en maximisant l'utilisation de la fibre'.



La solution permettra de répondre à la croissance massive du trafic en éliminant les tâches répétitives, en accélérant la prestation de services et en réduisant les coûts globaux de possession, et ce avec une réduction sensible de la consommation d'énergie.



