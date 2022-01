Nokia : sélectionné par GO Malta pour le déploiement de la 5G

Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par GO Malta comme son unique partenaire stratégique pour un déploiement national du 5G RAN dans le cadre d'un accord de sept ans.



L'accord verra l'introduction 'd'une connectivité mobile évolutive, ultra-fiable, à haut débit et à faible latence pour les clients particuliers et entreprises de GO Malta', assure Nokia.



Le déploiement de la 5G permettra à GO Malta de générer de nouvelles opportunités commerciales en introduisant de nouveaux cas d'utilisation innovants tels que l'automatisation numérique, l'Internet des objets (IoT), la surveillance à distance et les technologies ' immersives ' telles que la réalité virtuelle.



