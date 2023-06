Nokia : sélectionnée par Charter Communications

Nokia annonce aujourd'hui que Charter Communications se tourne vers le portefeuille complet d'équipements AirScale de Nokia, y compris le RAN 5G, pour soutenir la conception et le déploiement de sa connectivité 5G ciblée.



Charter utilisera les solutions 5G RAN de Nokia pour fournir une connectivité 5G sans fil, des vitesses plus rapides et une capacité de réseau accrue aux clients Spectrum Mobile sur ses marchés d'essai aux États-Unis. Il s'agit de la première victoire de Nokia dans le domaine des opérateurs de systèmes multiples (MSO).



Avec 6 millions de lignes clients en 2023, Spectrum Mobile de Charter est le fournisseur de services mobiles à la croissance la plus rapide du pays.



Shaun McCarthy, président des ventes en Amérique du Nord chez Nokia, a déclaré : 'Nous sommes ravis d'étendre l'essai actuel à d'autres marchés métropolitains sélectionnés aux États-Unis, ce qui permettra aux utilisateurs de Spectrum Mobil de bénéficier d'une expérience améliorée.'



