Nokia : signe un accord avec Globe Telecom aux Philippines

Nokia a annoncé avoir été sélectionné par Globe Telecom dans le cadre d'un accord de trois ans pour mettre à niveau son réseau 4G, ainsi que pour étendre la portée géographique de son réseau 5G sur plus de 1000 sites aux Philippines.



Le déploiement couvrira les deuxième et troisième plus grandes îles de Mindanao et Visayas et commencera au deuxième trimestre 2021 et s'achèvera en 2023.



Nokia fournira des équipements et des services issus de son portefeuille complet 5G AirScale pour développer le réseau d'accès radio (RAN), y compris les stations de base et d'autres produits d'accès radio.



