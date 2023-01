Nokia signe un accord de licences croisées avec Samsung

Nokia a signé un nouvel accord de licences croisées avec Samsung, suite à l'expiration du précédent accord à la fin de 2022. En vertu de l'accord, qui couvre les inventions fondamentales du groupe finlandais dans le domaine de la 5G et d'autres technologies, le groupe technologique coréen effectuera des paiements à Nokia pour une période de plusieurs années à compter du 1er janvier 2023. Les termes de l'accord restent confidentiels.



L'équipementier télécoms finlandais souligne qu'il est conforme aux hypothèses des perspectives à long terme de la division Nokia Technologies, qui chapeaute les brevets, et présentées le 20 octobre 2022.



Le portefeuille de brevets de Nokia est composé d'environ 20 000 familles de brevets, dont plus de 4 500 familles de brevets déclarées essentielles à la 5G.