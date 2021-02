Nokia : signe un contrat 5G pluriannuel avec A1 Austria

Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par A1 Austria afin de fournir une couverture 5G complète à travers l'Autriche, dans le cadre d'un contrat pluriannuel.



Nokia fournira à A1 son portefeuille AirScale comprenant notamment la 5G RAN et les stations de base AirScale. Ces solutions permettront à A1 Austria de proposer une connectivité améliorée à ses abonnées du grand public ainsi qu'aux professionnels, affirme Nokia.



A1 opérera aussi un découpage des réseaux 4G et 5G en tranches, une solution qui permet aux opérateurs de maximiser leur couverture réseau pour les nouveaux services de connectivité mobile et d'offrir de nouvelles opportunités commerciales et de valeur.



