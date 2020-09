Nokia : signe un contrat aux Philippines

14/09/2020 | 07:47

Le groupe Nokia annonce ce lundi que Converge ICT, l'un des principaux fournisseurs de services Internet et numériques aux Philippines, apportera des services de très haut débit sur l'île de Mindanao en déployant sa solution de fibre optique (FTTH).



'Avec ce déploiement, Converge ICT étendra sa couverture de réseau haut débit à la région en connectant plus de 300.000 foyers et entreprises à des services haut débit ultra-rapides, abordables et fiables au cours des trois prochaines années', commente le groupe finlandais.



Le montant du contrat n'a pas été précisé.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.