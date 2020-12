Nokia : solution d'agriculture intelligente en Inde

L'équipementier télécoms finlandais Nokia et Vodafone India Foundation annoncent le déploiement d'une solution d'agriculture intelligente qui vise à améliorer la productivité des agriculteurs en Inde.



Le projet pilote, mis en oeuvre dans 100 localités des États du Madhya Pradesh et du Maharashtra, bénéficiera à plus de 50.000 agriculteurs de la région en améliorant leur productivité et leurs revenus.



La solution, qui utilise WING (Worldwide IoT Network Grid) de Nokia, garantira l'envoi de données précises et pratiques aux agriculteurs, à partir de sondes de sol, stations météorologiques, pièges à insectes et caméras de culture.



