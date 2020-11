Nokia : soutient la transformation numérique de Movistar

05/11/2020 | 14:15

Nokia a annoncé que la filiale de Telefónica Colombie, Movistar, a franchi une autre étape de déploiement dans son parcours de transformation numérique, simplifiant les complexités opérationnelles et améliorant les délais de lancement des services.



Avec le logiciel d'opérations numériques de Nokia, Movistar a modernisé ses systèmes de soutien aux opérations (OSS) pour faciliter la fourniture de services mobiles et fixes pour tous les produits d'abonnés.



' Movistar Colombia est la dernière entreprise à bénéficier du logiciel de Nokia Digital Operation, soulignant la dynamique de la solution sur d'autres marchés d'Amérique latine, notamment le Chili, l'Argentine et le Pérou ' indique le groupe.



' Le logiciel d'opérations numériques permettra à Movistar Colombie d'accomplir plus de 43 millions de tâches sur une base mensuelle, en optimisant ses processus et en offrant une meilleure expérience à ses utilisateurs via de multiples canaux ' rajoute Nokia.



