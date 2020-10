Nokia : un rapport met l'entreprise à l'honneur

19/10/2020 | 11:13

Nokia indique ce matin avoir été classé comme 'leader' des services gérés par GlobalData. Le rapport de cet analyste indépendant met notamment en évidence les capacités de Nokia quant à la planification et au déploiement de son réseau 5G.



La note de GlobalData reflète également l'innovation continue de Nokia dans les services gérés qui accélèrent la transformation numérique, la sécurité gérée, le cloud et les opérations cognitives optimisées par Nokia AVA.



Avec plus de 200 clients dans 55 pays, Nokia Managed Services dessert un milliard d'abonnés dans le monde.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.