Nokia : un réseau sans fil privé pour un terminal en Colombie

Nokia et Claro Colombia annoncent le déploiement d'un réseau sans fil 4.9G privé de qualité industrielle et d'une solution d'informatique de périphérie à la Sociedad Portuaria Puerto Bahía, opérant le terminal maritime de Carthagène, en Colombie.



Ce dernier devient ainsi le premier terminal polyvalent à adopter une technologie 4G privée en Amérique latine. Ce réseau 'fournira une connectivité robuste avec une faible latence, une prévisibilité élevée et une plus grande mobilité', selon l'équipementier finlandais.



Il utilisera le Nokia Digital Automation Cloud (DAC), y compris le Nokia MX Industrial Edge, conçu pour répondre aux besoins critiques de connectivité sans fil et de traitement de données OT sur site d'un éventail de secteurs.



