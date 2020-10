Nokia : un thermomètre automatisé pour lutter contre le Covid

15/10/2020 | 09:48

Nokia annonce aujourd'hui avoir mis au point un détecteur de température automatisé et sans contact, conçu pour détecter les potentielles infections au Covid-19 au sein d'installations comptant des milliers de personnes.



Les entreprises pourront aussi utiliser la solution pour d'autres usages : protection des actifs du bâtiment, surveillance prédictive, maintenance des machines et autres menaces de sécurité.



Selon Amit Shah, responsable de l'analyse et de l'IoT chez Nokia, cette solution va ' permettre aux grandes entreprises de prendre des décisions intelligentes pour protéger leur personnel et leurs installations pendant la crise et aussi dans un monde post-pandémique, tout en respectant la vie privée individuelle. '





