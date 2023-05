Nokia : une consolidation de réseau réalisée pour Indosat

Nokia annonce avoir mené à bien, en tant que partenaire stratégique, un programme de consolidation du réseau de l'opérateur télécoms indonésien Indosat, garantissant une expérience supérieure à sa base croissante d'abonnés.



Le programme, qui couvre de grandes villes de Java ainsi que les régions de Sumatera et Kalimantan, améliorera les performances et la capacité du réseau d'Indosat, les aidant à jouer un rôle essentiel pour tirer la croissance économique de l'Indonésie.



'Notre expertise éprouvée dans la réalisation de projets complexes a joué un rôle essentiel dans l'achèvement de ce projet, qui a établi une nouvelle référence pour d'autres initiatives de consolidation de réseau à travers le monde', commente-t-on chez le Finlandais.



