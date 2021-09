Nokia : une nouvelle génération de processeurs réseau

Nokia a annoncé mardi l'arrivée d'une nouvelle génération de processeurs destinés à équiper ses routeurs pour réseaux IP.



Le groupe finlandais explique que la gamme 'FP5' doit permettre aux opérateurs de disposer des capacités de routage suffisantes pour absorber l'explosion du trafic de données due à l'essor du 'cloud', de la 5G et de l'industrie du futur (industrie 4.0).



En optant pour ces processeurs, les clients de Nokia sont censés réduire de 75% leur consommation d'énergie par rapport aux générations antérieures.



BT, NTT Docomo et Orange ont déjà fait part de leur intérêt pour cette nouvelle famille de produits, qui devrait être commercialisée dans le courant du premier semestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.