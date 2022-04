Nokia : une solution de fibre pour ewl en Suisse

Nokia a annoncé que la société suisse de services énergétiques, Energie Wasser Luzern (ewl), a déployé sa solution de fibre PON de nouvelle génération.



ewl a sélectionné cette solution pour répondre à la demande croissante de plus de capacité, de vitesses plus rapides et de services haut débit de classe mondiale pour son réseau fibre à Lucerne, en Suisse. La société a livré une infrastructure modernisée pour 12 000 bâtiments du réseau de fibre.



Samuel Schnyder, CMO pour les solutions d'arcade, a déclaré: ' Nokia a été en mesure de nous fournir une solution unique qui répondait aux différentes exigences des clients en termes de QoS et de bande passante, ainsi qu'aux réglementations de sécurité requises pour les compteurs intelligents. '



