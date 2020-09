Nokia : va fournir la 5G RAN à l'opérateur Elisa Finland

30/09/2020 | 14:20

Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par le principal opérateur de téléphonie mobile finlandais Elisa en tant que fournisseur national de 5G RAN.



Nokia offrira des services haut débit mobiles ultra-rapides et à faible latence améliorés aux clients grand public et aux entreprises. Le déploiement devrait commencer immédiatement.



Le projet se concentrera également sur la migration de la technologie des réseaux mobiles afin que les nouvelles radios desservent à la fois les abonnés 5G et 4G à travers le pays.



' L'accord démontre l'engagement de Nokia et d'Elisa en faveur du développement durable, Elisa étant le premier opérateur à avoir installé une station de base 5G commerciale à refroidissement liquide. La solution réduit la dépense énergétique potentielle de la station de base de 30% et les émissions de CO2 d'environ 80% ' indique le groupe.



