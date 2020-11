Nokia : va fournir un réseau sans fil à Siemens, avec A1

Nokia annonce s'être associé à A1 afin de fournir un réseau sans fil privé pour le micro-réseau de Siemens, qui est déployé à son siège autrichien, à Vienne.



Actuellement, les sources d'énergie renouvelables, le stockage et les micro-réseaux sont adoptés par les industries du monde entier afin de minimiser leur empreinte environnementale et d'atteindre leurs objectifs de durabilité.



Nokia fournit le réseau sans fil privé de qualité industrielle, tandis que A1 fournit le spectre ainsi que l'hébergement et la gestion du réseau de campus nouvellement déployé.



Le projet de micro-réseau du campus de Siemens à Vienne comprend la génération solaire, la recharge des véhicules électriques (VE), la gestion des bâtiments et le stockage des batteries.



Initialement, Siemens a mis en oeuvre 320 kW de génération solaire et 500 kWh de stockage sur batterie, le tout pour prendre en charge environ 50 stations de charge EV.



