Nokia va moderniser le réseau de communication et de données de sécurité publique du comté de Mendocino en Californie.



Ce réseau de communication relie de nombreux organismes de sécurité publique à travers le comté, notamment le shérif du comté, les services de police et d'incendie de la ville et du comté, les transports du comté, la répartition et l'intervention médicales, la patrouille routière de l'État, les services médicaux et d'incendie du comté de Sonoma.



Cette mise à niveau permettra au comté de disposer du système le plus avancé technologiquement, offrant une connectivité hautement fiable et sécurisée tout en améliorant son réseau pour une plus grande capacité et une meilleure fiabilité.



Andy Cobb, vice-président de Nokia chargé de la sécurité publique, a déclaré : ' Cette mise à niveau du réseau permettra aux services du comté et aux personnes chargées des communications critiques de bénéficier des services de communication de premier ordre dont ils dépendent '.



