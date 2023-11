Nokia : va passer à des emballages 100% recyclables

Nokia va passer à des emballages 100% recyclables pour l'ensemble de son portefeuille Lightspan de noeuds d'accès haut débit d'ici la fin 2023.



Cela s'appuie sur l'engagement de Nokia à mettre en oeuvre des emballages plus durables et respectueux de l'environnement. Nokia a introduit des emballages de produits respectueux de l'environnement en 2022 pour ses équipements haut débit dans les locaux de ses clients.



Le nouvel emballage de Nokia élimine la mousse non biodégradable, le plastique, le blanchiment, les matériaux toxiques et les traitements chimiques.



Il remplace les housses de protection en plastique par une version biodégradable. Le matériau tampon qui protège le produit contre les chutes est fabriqué à partir de composants en carton entièrement recyclables, conformément aux normes du Forest Stewardship Council.



Nokia a utilisé cet emballage respectueux de l'environnement pour fournir à Deutsche Telekom une nouvelle génération de noeuds d'accès G.fast à vitesse gigabit, dotés d'un design plus compact et plus léger.



Cela entraînera une diminution de 60 % de la taille des emballages et une réduction de 44 % du poids total. Cela permettra à Nokia d'expédier plus de produits par palette et de réduire les émissions de CO2 liées au transport jusqu'à 60 %.



