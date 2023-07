NOKIAN RENKAAT : Les pneus lourds sur la balance

Nokian Renkaat Oyj est le 1er fabricant scandinave de pneumatiques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - production et vente de pneus (80,9%) : destinés aux voitures particulières (85,5% du CA) et aux poids lourds (14,5%) ; - distribution de pneus (19,1% ; Vianor) : activité assurée, à fin 2021, au travers d'un réseau de 1 047 centres de service dans le monde. A fin 2021 le groupe dispose de 3 sites de production implantés en Finlande, en Russie et aux Etats-Unis. La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Nordiques (39,9%), Europe (27,1%), Russie et Asie (19,6%) et Amériques (13,4%).

Secteur Pneumatiques