Le fabricant de pneus, qui se sépare de son usine russe, a déclaré avoir enregistré une perte d'exploitation de 13,5 millions d'euros (14,45 millions de dollars) au cours du trimestre, contre un bénéfice de 53 millions un an plus tôt, et a manqué la prévision moyenne des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 22,1 millions, selon un sondage fourni par la société.

(1 $ = 0,9342 euros)