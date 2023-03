Nolato AB (publ) : Une zone support en renfort 27/03/2023 | 16:32 achat En cours

Cours d'entrée : 47.18SEK | Objectif : 57SEK | Stop : 42SEK | Potentiel : 20.81% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Nolato AB (publ) au contact de niveaux intéressants situés vers 46.16 SEK. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 57 SEK. Points forts L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Polymères avancées Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NOLATO AB (PUBL) -13.82% 1 217 BOROUGE PLC 0.40% 20 626 WACKER CHEMIE AG 19.01% 7 594 HEXPOL AB (PUBL) 7.29% 3 937 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. 25.04% 2 308 ELKEM ASA -4.83% 2 025 ALLIED SUPREME CORP. -7.63% 772 NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (.. -10.08% 35

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières SEK USD EUR CA 2022 10 899 M 1 045 M 972 M Résultat net 2022 683 M 65,5 M 60,9 M Dette nette 2022 704 M 67,5 M 62,7 M PER 2022 18,5x Rendement 2022 3,82% Capitalisation 12 688 M 1 217 M 1 131 M VE / CA 2022 1,23x VE / CA 2023 1,29x Nbr Employés 6 627 Flottant 71,0% Prochain événement sur NOLATO AB (PUBL) 03/05/23 Q1 2023 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 47,10 SEK Objectif de cours Moyen 60,33 SEK Ecart / Objectif Moyen 28,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Christer Wahlquist President & Chief Executive Officer Per-Ola Holmström Chief Financial Officer & Executive Vice President Knut Fredrik Jochum Arp Chairman Sven Lars-Åke Rydh Independent Director Sven Boström-Svensson Independent Director