Nomad Foods Limited est une entreprise de produits alimentaires surgelés. Le portefeuille de marques de produits alimentaires surgelés de la société comprend Birds Eye, Findus, iglo, Belviva, Aunt Bessie's, Goodfella's et d'autres. Ses produits sont vendus principalement par des détaillants en épicerie sous la marque Birds Eye au Royaume-Uni et en Irlande ; Findus en Italie, en France, en Espagne, en Suède, en Suisse et en Norvège ; Iglo en Allemagne et sur d'autres marchés continentaux ; La Cocinera en Espagne, Ledo en Europe du Sud-Est, et Frikom en Serbie et en Macédoine du Nord. Son offre de produits comprend des produits de poisson surgelés, tels que des bâtonnets de poisson, du poisson enrobé, du poisson naturel ; des produits de légumes prêts à cuire, tels que des pois et des épinards ; et des produits de volaille et de viande surgelés, tels que des nuggets, des grillades et des hamburgers. Elle propose également une variété d'autres produits, tels que des soupes, des pizzas, des produits de boulangerie et des substituts de viande. La société fabrique, vend et distribue une gamme de produits alimentaires surgelés de marque dans plus de 13 pays européens.

Secteur Transformation des aliments