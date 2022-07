Nomad Royalty : Formulaire de procuration

Nomination du fondé de pouvoir

Je/Nous, porteur(s) de titres de Redevances Nomad Ltée. (la OU Écrivez en caractères d'imprimerie le nom de « Société »), nomme/nommons par la présente : Vincent la personne que vous nommez s'il s'agit Metcalfe, ou, à défaut de cette personne, Elif Lévesque (les d'une personne autre que les candidats de la « candidats de la direction ») direction figurant dans les présentes.

Note : Si vous indiquez un nom dans la case ci-dessus, VOUS DEVEZ aller à http://www.computershare.com/NomadRoyalty et fournir à Computershare le nom et l'adresse courriel de la personne que vous nommez. Computershare utilisera ces renseignements UNIQUEMENT pour fournir au fondé de pouvoir un nom d'utilisateur qui lui permettra d'accéder à l'assemblée virtuelle.

comme fondé de pouvoir, avec pleins pouvoirs de substitution, pour assister, agir et voter au nom du porteur sur chacune des questions décrites aux présentes, conformément aux instructions figurant ci-dessous (ou, en l'absence d'instructions, comme le fondé de pouvoir le juge approprié), et à l'égard de toutes les autres questions qui peuvent être soumises en bonne et due forme avant l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra de façon virtuelle uniquement en ligne à l'adresse https://web.lumiagm.com/464962717 en utilisant le mot de passe suivant : nomad2022 (sensible aux majuscules et minuscules) le 9 août 2022, à 11 h 00, heure de l'Est et à toute reprise de l'assemblée en cas d'ajournement ou de report.

LES RECOMMANDATIONS DE VOTE SONT INDIQUÉES EN SURBRILLANCE.

Pour Contre

-------

Plier

1. Résolution relative à l'arrangement

Examiner et, si on le juge souhaitable, adopter avec ou sans modification une résolution spéciale, dont le texte intégral est reproduit à l'annexe B de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société ci-jointe datée du 11 juillet 2022 (la « circulaire »), approuvant le plan d'arrangement impliquant la Société et Sandstorm Gold Ltd. (« Sandstorm ») en vertu de l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions aux termes duquel, notamment, Sandstorm fera l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, le tout comme il est décrit plus particulièrement dans la circulaire.

-------

Plier

Signature du fondé de pouvoir Signature(s) Date

Je vous autorise/Nous vous autorisons à agir conformément aux instructions figurant ci-dessus. Je reconnais/Nous reconnaissons que ces instructions remplacent toute directive qui a pu être donnée antérieurement à l'égard de l'assemblée. En l'absence d'instructions quant au vote et si la procuration désigne les candidats de la direction, le droit de vote sera exercé selon les recommandations de la direction.