La banque centrale d'Australie maintiendra ses plans de réduction des émissions, ou peut-être pas

Les analystes sont divisés sur la question de savoir si la Reserve Bank of Australia (RBA) retardera ses plans de réduction des taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre la semaine prochaine, alors qu'un déploiement plus rapide des vaccins contre le coronavirus compense un coup économique plus dur que prévu dû aux fermetures.

Quelque 36 des 37 analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux d'escompte reste à 0,1 %, où il se trouve depuis une réduction en novembre dernier. Ce n'est pas une surprise étant donné que la RBA soutient toujours qu'une hausse est peu probable avant 2024, lorsqu'elle espère que la croissance des salaires et l'inflation auront enfin atteint les niveaux souhaités.

Plus incertaine est la question de savoir si elle va retarder la réduction de ses 5 milliards de dollars australiens d'achats hebdomadaires d'obligations, qui font partie d'un ensemble de mesures de relance adoptées l'année dernière alors que l'économie émergeait d'une récession due à une pandémie.

En août, la banque a créé la surprise en maintenant son projet de réduire ses achats d'obligations à 4 milliards de dollars australiens par semaine à partir de ce mois-ci. Depuis lors, la propagation de la variante Delta a entraîné la fermeture d'un plus grand nombre de villes et devrait provoquer une contraction brutale ce trimestre.

Pourtant, sur les 25 analystes qui ont répondu, 15 ont déclaré que la banque ne retarderait pas la réduction des achats et seulement 10 qu'elle le ferait.

Moins nombreux sont ceux qui ont voulu se prononcer sur l'opportunité d'un report de la RBA, mais parmi ceux qui ont répondu, cinq ont dit qu'il fallait faire une pause et dix qu'il fallait aller de l'avant et réduire les taux.

Le principal argument en faveur d'une pause est que les dommages économiques causés par les fermetures brutales à Sydney, Melbourne et Canberra seront plus importants que ce que la RBA avait prévu au départ et que la reprise probable sera plus longue étant donné que les restrictions ne seront assouplies que progressivement.

David Plank, responsable de l'économie australienne chez ANZ, affirme également que les perspectives pour l'année prochaine ont été assombries par la propagation mondiale du Delta combinée au ralentissement en Chine.

"Selon nous, la perspective d'un point de départ plus faible et des risques plus importants autour des perspectives pour 2022 soutiennent une réponse politique de la RBA, même si le scénario central d'un fort rebond l'année prochaine est intact", a déclaré Plank.

En conséquence, il soutient que la RBA devrait retarder l'assouplissement de la politique monétaire au moins jusqu'à la réunion du conseil d'administration de novembre pour voir comment les événements évoluent, notamment le rythme des vaccinations.

Le gouvernement fédéral a prévu d'assouplir les restrictions lorsque 70 % de la population adulte sera vaccinée et d'abandonner complètement les fermetures de masse à 80 %, mais tous les États ne sont pas d'accord avec cette vision.

Après un démarrage lent, l'Australie a maintenant complètement vacciné 36,4 % de la population de plus de 16 ans, tandis que 60,5 % ont reçu au moins une dose. Actuellement, elle est en passe d'atteindre 70 % de vaccins complets d'ici octobre et 80 % d'ici novembre.

L'argument de la RBA le mois dernier était que la stimulation fiscale était la réponse appropriée à cette crise plutôt que la politique monétaire. De plus, acheter 5 milliards de dollars australiens d'obligations par semaine plutôt que 4 milliards de dollars australiens n'aurait qu'un effet "marginal" à l'heure actuelle pour une économie dont le PIB annuel est de 2 000 milliards de dollars australiens. " Nous pensons que la RBA s'en tiendra à son plan modeste de réduction de l'assouplissement quantitatif ", a déclaré Andrew Ticehurst, économiste chez Nomura. "

"Les plans de réouverture progressifs du gouvernement font partie de cette réflexion, et devraient compenser une forte baisse attendue du PIB au troisième trimestre, dont nous reconnaissons qu'il sera probablement plus faible que ce que la RBA prévoyait il y a un mois." (Reportage de Wayne Cole ; sondage de Md. Manzer Hussain et Vivek Mishra ; édition par Simon Cameron-Moore)