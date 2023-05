Les problèmes de la Chine et de la dette américaine pourraient dominer les discussions des chefs des finances du G7

Données financières JPY USD EUR CA 2023 112 Mrd 832 M 758 M Résultat net 2023 2 100 M 15,6 M 14,2 M Tréso. nette 2023 35 990 M 267 M 244 M PER 2023 49,7x Rendement 2023 2,67% Capitalisation 104 Mrd 775 M 706 M VE / CA 2023 0,61x VE / CA 2024 0,56x Nbr Employés 1 952 Flottant 64,9% Graphique NOMURA CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NOMURA CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Clôture 937,00 JPY Objectif de cours Moyen 1 125,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 20,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Kiyotaka Okumoto President & Representative Director Shuji Enomoto Chairman Masahiro Nakagawa Managing Director & General Manager-Corporate Mitsuo Sakaba Independent Outside Director Etsuko Komiya Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NOMURA CO., LTD. -0.62% 787 CINTAS CORPORATION 2.20% 46 939 BUREAU VERITAS SA 4.75% 12 778 LG CORP. 16.65% 10 850 RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INCORPORATED -0.16% 10 496 TELEPERFORMANCE SE -28.60% 10 184