NOMURA Co., Ltd. est une société basée au Japon dont l'activité principale est l'étude, le conseil, la planification, la conception et la production d'environnements d'exposition pour attirer les clients, ainsi que l'exploitation de diverses installations et manifestations. La société opère à travers deux secteurs d'activité. Le segment Display est engagé dans la production d'intérieurs, la production d'expositions, la production environnementale, la promotion des ventes, ainsi que la planification, la conception, la gestion et autres travaux de construction pour les magasins spécialisés, les grands magasins, les installations commerciales complexes, les relations publiques, les installations de promotion des ventes, les musées, les installations de loisirs et autres. Le segment Restaurants et ventes est engagé dans l'exploitation et la gestion de restaurants et de boutiques de souvenirs.