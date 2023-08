Dans un complexe résidentiel inachevé, Country Garden, situé à la périphérie de la métropole de Tianjin, dans le nord de la Chine, la construction s'est ralentie jusqu'à devenir un ronronnement sourd, et quelques ouvriers désœuvrés errent sur un site presque vide.

"Ils ne nous ont pas payés depuis le Nouvel An chinois (en janvier). Nous sommes tous inquiets", a déclaré un ouvrier de 50 ans, Wang, qui a dit avoir cessé de travailler sur le site de Yunhe Shangyuan la semaine dernière.

Ce complexe tentaculaire est l'un des deux projets que Reuters a visités vendredi à Tianjin, une ville portuaire de 14 millions d'habitants située à environ 135 km au sud-est de Pékin. Les deux sites sont gérés par Country Garden, le plus grand promoteur chinois en termes de volume de ventes avant cette année, aujourd'hui embourbé dans une crise de la dette qui menace de se propager à l'ensemble de l'économie.

La construction s'est partiellement ou totalement arrêtée sur les deux sites - le plus grand avec quelques rangées d'immeubles d'appartements de cinq étages inachevés et l'autre avec des grues sans vie et d'épais échafaudages verts suspendus au-dessus de gratte-ciel squelettiques. Les travailleurs des dortoirs situés sur les sites se sont plaints d'avoir été privés de salaire pendant des mois.

"Je subis beaucoup de pression", a déclaré un ouvrier du site de Yunhe Shangyuan, prénommé Wei, également âgé d'une cinquantaine d'années, qui a ajouté qu'il n'avait reçu qu'une allocation de subsistance unique de 4 500 yuans (618 dollars) depuis le début de l'année.

"J'ai une femme et un enfant qui est sur le point de retourner à l'école, ainsi que des parents âgés [...]. Les travailleurs ne peuvent pas vivre avec ça.

Autrefois considéré comme l'un des promoteurs les plus solides financièrement, Country Garden est aujourd'hui un indicateur de la façon dont le cycle s'est inversé pour les promoteurs.

Ses déboires financiers viennent s'ajouter à la crise de la dette dans le secteur immobilier chinois, qui représente environ un quart de la deuxième économie mondiale, actuellement en perte de vitesse dans un contexte d'effondrement de l'immobilier et de faiblesse des dépenses de consommation.

Un représentant du projet Yunhe Shangyuan de Country Garden a déclaré sur Wechat que ses "employés enregistrés" étaient tous payés.

Sur le site de Yunjing Huating, le gouvernement a ordonné en juin la suspension des travaux afin de résoudre des problèmes de gestion, a déclaré à Reuters un représentant du projet dans un communiqué séparé. L'inspection a depuis été passée avec succès et les travaux devraient reprendre la semaine prochaine, a déclaré cette personne, ajoutant que la suspension n'aurait pas d'impact sur la date d'achèvement prévue d'octobre 2024.

Certains travailleurs ne sont pas employés directement par le promoteur, a déclaré le représentant de Yunjing Huating, mais par son entrepreneur, qui "a promis de payer les salaires des travailleurs d'ici la fin du mois".

L'entrepreneur du projet, Shenyang Tengyue Construction, n'a pas répondu aux appels de Reuters ni aux courriels demandant des commentaires.

Le ministère du logement n'a pas répondu aux questions de Reuters concernant l'arrêt de la construction dans le secteur immobilier en général ou à Country Garden en particulier.

MAISONS INACHEVÉES

Country Garden doit achever près d'un million de logements, selon les estimations de la banque d'investissement japonaise Nomura. L'entreprise n'a pas indiqué publiquement si l'un de ses projets avait été interrompu en raison de contraintes financières.

Dans un document déposé en bourse le 10 août, Country Garden a déclaré qu'il ne ménagerait "aucun effort pour assurer la livraison" des appartements et qu'il "assurerait le fonctionnement des projets dans tout le pays" afin de respecter ses engagements envers les acheteurs de logements.

Country Garden a construit son succès en vendant rapidement un grand nombre d'unités pour des marges faibles et en promettant un "mode de vie cinq étoiles" dans des villes moins populaires et plus petites.

Tianjin compte une douzaine de projets Country Garden, dont la plupart sont achevés et livrés, a déclaré Gao Fei, responsable du conseil en investissement à la succursale de Tianjin de l'agence immobilière Centaline.

Gao a déclaré que les projets de construction interrompus étaient "relativement rares" dans la ville, représentant environ une douzaine de sites sur 300 à vendre, mais "il y a effectivement des projets dont la progression du développement a ralenti".

"En Chine, il s'agit d'un phénomène courant, car tous les promoteurs contrôlent désormais le rythme de la construction en fonction du taux de vente... Ainsi, lorsque les ventes ralentissent, la construction ralentit également", a déclaré M. Gao à l'agence Reuters.

La confiance dans le secteur a été fortement ébranlée l'année dernière après que de nombreux acheteurs chinois ont menacé de ne plus rembourser leurs emprunts hypothécaires, les promoteurs ayant cessé de construire des projets de logements vendus à l'avance en raison du manque de liquidités et des restrictions strictes imposées par la loi COVID-19.

Le marché immobilier chinois a légèrement rebondi au premier trimestre 2023, mais les volumes de transactions ont depuis diminué, la majorité des marchés immobiliers urbains restant dans un état "déprimé", a déclaré M. Gao.

"Nous avons constaté que de nombreux acheteurs sont affectés par un manque de revenus, et que leurs choix d'achat de logement et ce qu'ils peuvent se permettre ont été affectés à leur tour." (Reportage de Laurie Chen à Tianjin ; Reportage complémentaire de Clare Jim à Hong Kong ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Sonali Paul)