Les autorités britanniques ont assoupli les exigences en matière de capital imposées à Nomura Holdings Inc. après qu'elle eut perdu 2,9 milliards de dollars dans le fonds Archegos, selon deux personnes au fait du dossier, libérant ainsi l'entreprise d'une mesure punitive qui freinait la prise de risque.

La Prudential Regulation Authority (PRA), l'organe de supervision de la Banque d'Angleterre, a indiqué à la plus grande société de courtage du Japon qu'elle n'était plus tenue de mettre de côté des capitaux supplémentaires dans son unité européenne à la fin de l'année 2023, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire.

La décision de la PRA intervient après que la société basée à Tokyo a fait des progrès sur un plan de remédiation qui exigeait que Nomura améliore ses systèmes de surveillance et de contrôle des risques, a ajouté l'une des sources.

Le capital supplémentaire dont dispose désormais Nomura sera investi dans ses activités de gros en Europe, a déclaré la même personne, sans donner plus de détails.

La suppression de la restriction et son existence n'avaient pas été signalées auparavant. Reuters n'a pas pu déterminer la taille exacte de la réserve requise, mais la personne l'a qualifiée de "significative".

Un porte-parole de la PRA s'est refusé à tout commentaire.

Un représentant de Nomura à Londres, siège de sa filiale européenne, a déclaré que la société ne pouvait pas commenter les conversations confidentielles qui ont lieu avec les régulateurs.

Depuis qu'elle a repris les activités de Lehman Brothers Holdings Inc. en dehors des États-Unis pendant la crise financière, la société de courtage japonaise a connu un certain nombre de restructurations.

En novembre, le directeur général Kentaro Okuda a déclaré que Nomura visait à atteindre la stabilité et à contrôler les coûts de ses activités de gros, qui comprennent les activités de négociation et de banque d'investissement menées par la société, y compris au Royaume-Uni.

Elle réaffecte actuellement ses ressources du négoce de titres à revenu fixe et de devises vers des activités moins risquées telles que le conseil et la gestion de patrimoine afin de réduire les coûts et d'améliorer la rentabilité, a déclaré M. Okuda dans la mise à jour de la stratégie de novembre.

Les exigences de la PRA en matière de capital ont été imposées à Nomura en plus des exigences auxquelles les institutions financières doivent généralement satisfaire, ont déclaré les deux sources.

Après la crise financière de 2008, les régulateurs ont imposé des règles qui obligent les institutions financières à détenir un certain niveau de capital pour faire face aux crises, mais les organismes de surveillance peuvent appliquer des restrictions supplémentaires, en particulier s'ils détectent des risques potentiels dans la façon dont les entreprises sont gérées.

La société de courtage japonaise n'est pas considérée comme une institution financière d'importance systémique mondiale par le Conseil de stabilité financière, un organisme créé après la crise de 2008 pour améliorer la solidité du système financier. Mais les régulateurs britanniques ont identifié sa filiale européenne basée à Londres comme une entreprise correspondant à cette description en Grande-Bretagne.

TOURNER LA PAGE

La perte d'Archegos de Nomura est la deuxième plus importante d'une banque après celle de 5,5 milliards de dollars du Crédit suisse.

L'effondrement d'Archegos a déclenché un examen à l'échelle du secteur, mené par la PRA, de l'industrie du courtage de premier ordre, qui s'adresse aux fonds spéculatifs en leur prêtant des liquidités et des titres.

Les régulateurs britanniques ont exigé que Nomura mette en œuvre un plan d'assainissement. La société de courtage japonaise travaille avec le cabinet de conseil McKinsey depuis 2021, a déclaré l'une des deux personnes à Reuters.

La PRA a refusé de commenter le plan. Un représentant de McKinsey a également refusé de commenter.

"L'intégration de la culture du risque continue d'être une priorité majeure pour la société", a déclaré un porte-parole de Nomura.

Nomura a déclaré avoir renforcé sa gestion des risques et ses contrôles et avoir réduit ses activités de courtage de premier ordre tout en remplaçant des cadres supérieurs.

La société a mis en place un comité des risques au sein du conseil d'administration et a nommé en 2021 Vijay Sundaram au poste de responsable mondial du risque et du contrôle du front office de gros, afin de renforcer la supervision de ses activités de négociation et de banque d'investissement.

Le cours de l'action de Nomura a augmenté de 34 % depuis le début de l'année grâce à la reprise des marchés boursiers japonais.

Au cours du troisième trimestre, qui s'est achevé en décembre, l'unité de gros a réalisé un bénéfice avant impôt de 23 milliards de yens, après une perte de 1,9 milliard de yens au cours du même trimestre de l'année précédente.

Elle a contribué à hauteur de 30 % au revenu du groupe.

La banque a récemment fait un retour sélectif sur le marché des actions. Elle a élargi ses bureaux en Europe et en Asie en mettant l'accent sur le financement par actions, qui comprend des prêts adossés à des actions accordés à des clients, ont déclaré les sources.

En octobre 2022, Christopher Willcox a été nommé responsable de la division wholesale et directeur général.

"Nous nous efforçons d'améliorer nos activités de gros", a déclaré M. Okuda en novembre. "Nous ajustons les positions de risque et redistribuons nos ressources.