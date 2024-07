Un jury du tribunal fédéral de Manhattan devrait commencer à délibérer mardi dans l'affaire pénale contre le fondateur d'Archegos Capital Management, Sung Kook "Bill" Hwang, accusé par les procureurs d'avoir manipulé les cours des actions avant l'effondrement, en 2021, de sa société d'investissement privée de 36 milliards de dollars.

Les procureurs et les avocats de la défense ont présenté leurs conclusions lundi dans le procès de Hwang et de Patrick Halligan, son adjoint chez Archegos et co-accusé.

L'avocat de M. Hwang a déclaré aux jurés que l'accusation avait criminalisé des méthodes de négociation agressives mais légales. Un procureur fédéral a brossé un tableau différent, affirmant que Hwang et Halligan ont illégalement fait monter les cours des actions et ont menti sur les avoirs d'Archegos aux banques avec lesquelles ils ont négocié.

Le juge de district Alvin Hellerstein doit donner des instructions aux jurés sur la loi avant le début des délibérations.

M. Hwang, 60 ans, a plaidé non coupable d'un chef d'accusation de racket et de dix chefs d'accusation de fraude et de manipulation du marché. Halligan, 47 ans, a plaidé non coupable de fraude et de racket. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent des peines maximales de 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation, bien que toute peine soit susceptible d'être beaucoup plus faible et soit imposée par le juge en fonction d'une série de facteurs.

Le procès, qui a débuté en mai, est centré sur l'implosion d'Archegos - un effondrement spectaculaire qui a laissé des milliards de pertes aux banques mondiales et qui, selon les procureurs, a causé plus de 100 milliards de dollars de pertes pour les actionnaires des sociétés de son portefeuille.

Les procureurs ont accusé M. Hwang d'avoir secrètement accumulé des participations considérables dans de nombreuses sociétés sans détenir leurs actions. Ils ont déclaré que M. Hwang avait menti aux banques sur la taille des positions dérivées d'Archegos afin d'emprunter des milliards de dollars que lui et ses adjoints ont ensuite utilisés pour gonfler les actions sous-jacentes.

Selon le bureau du procureur du district sud de New York, qui a porté l'affaire devant la justice, les positions de M. Hwang ont éclipsé celles des plus gros investisseurs de la société, ce qui a fait grimper le cours des actions. À son apogée, Archegos disposait, selon les procureurs, de 36 milliards de dollars d'actifs et de 160 milliards de dollars d'exposition aux actions.

Lorsque les cours des actions ont chuté en mars 2021, les banques ont exigé des dépôts supplémentaires, qu'Archegos n'était pas en mesure d'effectuer. Les banques ont alors vendu les actions garantissant les swaps de Hwang, ce qui a entraîné une perte de valeur de 100 millions de dollars pour les actionnaires et de 40 milliards de dollars pour les banques, dont 5,5 milliards de dollars pour le Crédit suisse, qui fait désormais partie d'UBS, et 2,9 milliards de dollars pour Nomura Holdings.