L'effondrement en 2021 du fonds Archegos Capital Management de Sung Kook "Bill" Hwang a été provoqué par "des mensonges et des manipulations", a déclaré lundi un procureur fédéral à un jury de Manhattan lors de son procès pénal concernant la faillite du fonds d'investissement privé de 36 milliards de dollars.

Les jurés ont entendu les plaidoiries de l'accusation et de la défense devant le tribunal fédéral de Manhattan dans le procès de Hwang et de Patrick Halligan, son adjoint chez Archegos et co-accusé.

Le procès est centré sur l'implosion du family office de Hwang, Archegos, un effondrement spectaculaire qui a laissé des pertes de 10 milliards de dollars aux banques mondiales et qui, selon les procureurs, a causé plus de 100 milliards de dollars de pertes aux actionnaires des entreprises de son portefeuille.

Barry Berke, l'avocat de M. Hwang, a déclaré aux jurés que l'effondrement d'Archegos était dû à une série d'événements inattendus survenus en mars 2021, et que les procureurs avaient criminalisé des méthodes de négociation agressives mais légales. Si les banques n'avaient pas perdu d'argent, a déclaré M. Berke, "nous n'en serions pas là, M. Hwang ne serait pas accusé d'un crime".

Le procureur adjoint Andrew Thomas a déclaré aux jurés que M. Hwang avait manipulé des actions et travaillé avec M. Halligan pour mentir aux banques avec lesquelles ils effectuaient des transactions.

"En 2021, les mensonges et les manipulations des accusés avaient piégé près d'une douzaine d'actions et la moitié de Wall Street dans une fraude de 100 milliards de dollars, une fraude qui s'est effondrée en l'espace de quelques jours", a déclaré M. Thomas.

Les témoignages recueillis au cours du procès, qui s'est ouvert en mai, ont montré que M. Hwang ordonnait aux employés d'Archegos de mentir aux banques et d'effectuer des transactions dans le but de faire monter le prix des actions sur lesquelles il avait parié, a déclaré M. Thomas. Hwang "s'est comporté comme si les règles ne s'appliquaient pas à lui", a ajouté M. Thomas. En fait, a déclaré M. Thomas, les deux accusés "ont fait de la fraude leur métier".

Les procureurs ont accusé Hwang d'avoir secrètement accumulé des participations considérables dans plusieurs entreprises sans en détenir les actions. Il a menti aux banques sur la taille des positions dérivées d'Archegos afin d'emprunter des milliards de dollars que lui et ses adjoints ont ensuite utilisés pour gonfler les actions sous-jacentes, selon les procureurs.

M. Hwang, âgé de 60 ans, a plaidé non coupable d'un chef d'accusation de racket et de dix chefs d'accusation de fraude et de manipulation du marché. Ses avocats ont déclaré qu'il s'agissait de "l'affaire de manipulation de marché ouverte la plus agressive jamais intentée" par les procureurs. Halligan, 47 ans, a plaidé non coupable de fraude et de racket.

S'ils sont reconnus coupables, ils encourent des peines maximales de 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation, bien que toute peine soit susceptible d'être beaucoup plus faible et soit imposée par le juge en fonction d'une série de facteurs.

Le trader en chef d'Archegos, William Tomita, et le directeur des risques, Scott Becker, ont témoigné après avoir plaidé coupable à des accusations connexes et accepté de coopérer avec les procureurs.

Lundi, M. Berke a déclaré aux jurés que M. Becker avait déclaré avoir menti, mais pas sur les instructions de M. Hwang, et que M. Tomita avait dit aux procureurs ce qu'ils voulaient entendre.

Selon le bureau du procureur du district sud de New York, qui a porté l'affaire devant les tribunaux, les positions de M. Hwang ont éclipsé celles des plus gros investisseurs de la société, ce qui a fait grimper le cours des actions. À son apogée, Archegos disposait, selon les procureurs, de 36 milliards de dollars d'actifs et de 160 milliards de dollars d'exposition aux actions.

Lorsque les cours des actions ont chuté en mars 2021, les banques ont exigé des dépôts supplémentaires, qu'Archegos n'était pas en mesure d'effectuer. Les banques ont alors vendu les actions garantissant les swaps de Hwang, ce qui a entraîné une perte de valeur de 100 millions de dollars pour les actionnaires et de 40 milliards de dollars pour les banques, dont 5,5 milliards de dollars pour le Crédit suisse, qui fait désormais partie d'UBS, et 2,9 milliards de dollars pour Nomura Holdings.