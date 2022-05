L'inculpation d'Archegos soulève de nouvelles questions sur les contrôles de gestion des risques des banques

Hwang et Patrick Halligan, directeur financier d'Archegos, ont été arrêtés mercredi sur la base d'accusations selon lesquelles ils ont menti aux banques pour augmenter les lignes de crédit d'Archegos et ont utilisé l'argent pour augmenter leur exposition à une poignée d'actions, qu'ils ont également manipulées, selon une plainte du ministère de la Justice.

Le duo nie vigoureusement toutes les accusations.

Archegos a fait défaut à la fin du mois de mars 2021 après que la valeur de ses transactions ait chuté et que les banques aient fait appel à leurs lignes de crédit, laissant les créanciers mondiaux, dont Credit Suisse AG, Nomura Holdings, Morgan Stanley et UBS Group AG, avec des pertes combinées d'environ 10 milliards de dollars.

Alors que le ministère de la Justice dépeint les banques comme des victimes auxquelles les dirigeants d'Archegos ont menti, l'acte d'accusation révèle des signaux d'alarme sur lesquels les banques auraient pu agir pour réduire leur exposition aux transactions agressives d'Archegos, selon les experts en risques.

Il s'agit notamment de la réticence du fonds à fournir certains détails sur son portefeuille, de son incapacité à fournir des preuves pour corroborer ses affirmations, de l'énorme pic de certaines actions détenues par Archegos et du dépassement fréquent par le fonds de ses limites de crédit.

"Il y avait un tas de signaux d'alarme qui ont échappé aux banques", a déclaré Julie Copeland, partenaire de la société de conseil en risques StoneTurn. "Mais les banques ne veulent pas perdre de clients. C'est là toute la tension."

Ces échecs pourraient potentiellement voir certaines banques se faire taper dessus par les régulateurs civils, ont spéculé certains experts.

La semaine dernière, un fonctionnaire du ministère de la Justice a déclaré aux journalistes qu'ils ne pouvaient pas faire de commentaires sur la question de savoir si les banques risquaient d'autres implications. La Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission, qui ont également porté des accusations civiles mercredi, ont refusé de commenter lundi.

Credit Suisse, UBS et Morgan Stanley ont refusé de commenter. Nomura n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Archegos a construit une exposition hautement concentrée à une poignée d'actions en utilisant des swaps d'actions écrits par des banques. Ses positions étaient fortement endettées, jusqu'à 1 000 % à certains moments, selon la SEC.

Archegos négociait par l'intermédiaire de neuf banques. Comme le fonds n'avait aucune obligation réglementaire de déclarer ses expositions globales, le nombre de ses créanciers ou ses positions de swap, chaque banque n'avait qu'une visibilité sur l'activité d'Archegos au sein de leur entreprise.

Les banques demandaient fréquemment à Archegos de leur fournir plus d'informations sur ses positions de trading détenues ailleurs afin d'essayer d'avoir une meilleure idée de leur exposition. Mais Archegos les a trompées sur la liquidité, la composition et la concentration de son portefeuille,

Pourtant, dans de nombreux cas, les certifications signées ou même la parole d'Archegos étaient suffisantes pour les banques, lui permettant d'obtenir des crédits supplémentaires au-delà des limites que les banques avaient précédemment fixées, montre l'acte d'accusation.

En février et mars 2021, par exemple, UBS a augmenté les limites de trading d'Archegos en se basant en partie sur les assurances du fonds qui comprenaient de fausses informations sur sa concentration dans certaines actions et sa liquidité, indique l'acte d'accusation.

Le 24 mars 2021, Archegos a demandé à une banque non identifiée de lui transférer 248 millions de dollars, selon la SEC. Lorsqu'un cadre de la banque a demandé pourquoi il avait besoin de cet argent, Archegos a répondu que c'était à des fins de rééquilibrage du portefeuille et que le fonds disposait de 9 milliards de dollars de liquidités. Avec ces assurances, la banque a viré l'argent à Archegos, a dit la SEC.

La Réserve fédérale a fait allusion à ces manquements dans un avis de décembre sur le scandale dans lequel elle mettait en garde les créanciers contre l'acceptation "d'informations incomplètes et non vérifiées" de la part des fonds et que de telles "pratiques représentent une diligence raisonnable insuffisante."

Archegos a également refusé de fournir les noms des actions ou les tailles précises de son portefeuille global, selon le Département de la Justice. Cela aurait dû inciter les dirigeants à presser Archegos davantage pour obtenir des informations, voire à exiger un audit indépendant, selon les experts en risques.

"Si une contrepartie n'est pas disposée à fournir des informations, la banque devrait effectuer sa propre analyse indépendante", a déclaré James Lam, président du cabinet de conseil en risques James Lam & Associates. "Si cette vérification ne peut pas être effectuée, alors les limites de risque et les règles de marge ne devraient pas être modifiées."

À un moment donné, Archegos détenait plus de 30% du volume quotidien de Discovery Inc et détenait 50% du flottant de ViacomCBS, ce qui modifiait considérablement la composition de leur actionnariat, selon l'acte d'accusation.

L'envolée massive du prix de ces sociétés, sans raison fondamentale apparente, aurait dû faire sourciller, a déclaré Copeland.

Ces pics, combinés à l'augmentation rapide du capital et de la taille du portefeuille d'Archegos, auraient dû déclencher un examen des risques sous-jacents et de l'effet de levier effectif, a déclaré Lam.

Alma Angotti, partenaire de la société de conseil en gestion des risques Guidehouse et ancienne responsable de l'application de la SEC, a déclaré que même si les banques ont été trompées, les régulateurs peuvent toujours chercher à savoir si leurs programmes de gestion des risques ont été conçus ou mis en œuvre de manière inadéquate.

"Peut-être n'ont-ils pas eu le scepticisme approprié pour dire que cela n'a pas de sens".