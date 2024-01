Nomura Holdings, la plus grande banque de courtage et d'investissement du Japon, a annoncé mercredi une baisse de 24 % de son bénéfice net trimestriel en raison de l'absence d'un bénéfice exceptionnel un an plus tôt.

Nomura a également déclaré qu'elle rachèterait jusqu'à 4,0 % de ses propres actions pour une valeur de 100 milliards de yens.

Le bénéfice d'octobre-décembre s'est élevé à 50,5 milliards de yens (341,72 millions de dollars), contre 66,9 milliards de yens un an plus tôt, lorsque la banque avait enregistré un gain de 28 milliards de yens provenant de la vente d'une partie de sa participation dans une société affiliée. (1 $ = 147,7800 yens) (Reportage de Makiko Yamazaki ; Rédaction de Kim Coghill)