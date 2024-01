Nomura Securities a été poursuivie à New York par une ancienne chercheuse quantitative qui affirme avoir été sous-payée par rapport aux hommes et avoir été licenciée après avoir insisté sur le fait que son équipe "devrait cesser de discriminer les femmes".

Xue Feng a déposé plainte lundi devant le tribunal fédéral de Manhattan, réclamant des dommages et intérêts non spécifiés pour des violations présumées des lois fédérales sur les droits civils, l'égalité de rémunération et les congés médicaux, ainsi que des lois sur les droits de l'homme de l'État de New York et de la ville de New York.

Nomura n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Feng, qui est connue sous le nom de Heidi, a déclaré qu'elle avait travaillé dans le bureau numérique des actions mondiales de Nomura, par ailleurs entièrement masculin, qu'elle a rejoint en août 2020 en tant que chercheur quantitatif associé après avoir occupé un poste similaire chez JPMorgan Chase.

La résidente de Manhattan a déclaré que son ancien patron avait un jour reconnu qu'elle était "sous-payée" par rapport aux hommes.

Elle a également déclaré que Nomura lui avait donné une évaluation injuste de ses performances et avait commencé à l'ignorer après avoir conclu que ses tests médicaux pour un éventuel cancer l'empêchaient trop souvent de travailler.

Mme Feng a déclaré avoir été licenciée le 29 juillet dernier, apparemment dans le cadre d'une réorganisation, après avoir mentionné une discrimination dans une enquête interne sur le lieu de travail et donné des informations négatives sur deux responsables. Personne d'autre n'a perdu son emploi.

De nombreuses banques ont pris des mesures pour rendre leurs lieux de travail plus inclusifs.

La société mère de Nomura, Nomura Holdings, s'engage sur son site web à ne pas tolérer la discrimination sexuelle dans l'emploi.

Dans un rapport de 2022 cité dans la plainte, Nomura a reconnu qu'elle payait les hommes plus que les femmes dans d'autres parties du monde, mais a déclaré qu'elle avait fait des progrès pour combler l'écart de rémunération.

L'avocat de Mme Feng, Brendan Sweeney, a déclaré que l'affaire de sa cliente pourrait mettre en évidence des disparités similaires aux États-Unis.

"Nomura avait des règles différentes pour les hommes et les femmes", a déclaré M. Sweeney. "La seule personne touchée par la réorganisation était la seule femme, qui s'était plainte de discrimination.

L'affaire est Feng v. Nomura Securities International Inc, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 24-00467. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; rédaction de Jonathan Oatis)