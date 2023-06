Le premier fonds négocié en bourse du Japon qui permet aux investisseurs de parier contre les contrats à terme sur les obligations d'État a été lancé vendredi. Son prix a légèrement augmenté, les traders pariant sur un changement de politique de la Banque du Japon (BOJ) qui nuirait au marché obligataire.

Le fonds négocié en bourse (ETF), Nomura NEXT FUNDS JPX JGB Futures, est géré par Nomura Asset Management, une branche de Nomura Holdings, et vend des contrats à terme, payant deux fois les rendements si les contrats à terme JGB à 10 ans chutent.

Son lancement intervient le jour même où des données ont montré que le taux d'inflation de base du Japon a atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies et où l'on s'attend à ce que la BOJ réagisse bientôt en ajustant ses paramètres de politique monétaire extrêmement souples.

"Les investisseurs ont commencé à parier sur des hausses de taux au Japon, car la BOJ est considérée comme étant sous pression pour modifier sa politique monétaire souple, qu'elle a maintenue pendant longtemps", a déclaré Masafumi Watanabe, responsable du département des ETF chez Nomura Asset Management.

"Nous nous attendons à une certaine demande d'outils permettant de se prémunir contre une telle évolution par le biais d'instruments tels que les ETF, qui sont facilement négociables sur le marché.

Le fonds détenait 750 millions de yens (5,2 millions de dollars) d'actifs à la date de jeudi et comprenait 1 million de parts.

La BOJ maintient une limite sur les rendements des obligations d'État à 10 ans de 0,5 % de part et d'autre de zéro et il y a de plus en plus de spéculations sur le fait que cette limite pourrait être élargie ou abandonnée, ce qui entraînerait une forte baisse des prix des obligations et des contrats à terme sur les obligations et profiterait aux détenteurs d'ETF de Nomura.

En décembre, la BOJ a surpris le marché en élargissant la fourchette de rendement de 25 à 50 points de base. Watanabe, de Nomura, a déclaré que l'avantage des ETF par rapport à la vente directe de contrats à terme est que les investisseurs n'ont pas besoin de renouveler régulièrement leurs contrats.

Le prix unitaire du Nomura NEXT FUNDS JPX JGB Futures était pour la dernière fois à 748,9, comparé à son prix de base de 748,5. Le contrat à terme JGB de référence était en hausse de 0,01 point à 148,77.

"Il est difficile de prévoir la croissance future des actifs de cet ETF. Mais si les acteurs du marché parient sur une hausse des taux, les actifs augmenteront certainement", a déclaré M. Watanabe.

(1 $ = 143,0300 yens) (Reportage de Junko Fujita Rédaction de Shri Navaratnam)