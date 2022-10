Nomura prévoit d'embaucher plus de banquiers pour renforcer le financement vert

Nomura Holdings Inc. prévoit d'embaucher davantage de banquiers pour renforcer son activité de financement durable en prévision d'une hausse de la demande de financement liée à la décarbonisation, a déclaré jeudi son directeur de la banque d'investissement mondiale.

Ce plan d'expansion intervient après que la plus grande banque de courtage et d'investissement du Japon ait ajouté cinq directeurs généraux au cours des six derniers mois pour son unité Greentech, un conseiller en fusions et acquisitions dans le domaine des technologies propres.

Nomura souhaite particulièrement embaucher des directeurs généraux expérimentés dans des domaines tels que les automobiles de pointe, les chaînes d'approvisionnement et les transports, a déclaré Jeffrey McDermott, co-responsable mondial de la banque d'investissement, aux journalistes lors de l'événement sur la durabilité de la société. Il n'a pas précisé combien de personnes elle cherchait à embaucher.

Nomura s'attend à ce que les investissements et les financements nécessaires à la décarbonisation soient multipliés par cinq à huit au niveau mondial d'ici 2030, a-t-il ajouté. (Reportage de Makiko Yamazaki ; édition de Kim Coghill)