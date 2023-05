Nomura réduit son objectif de bénéfice pour 2025, les turbulences bancaires réduisant les espoirs d'expansion

Nomura Holdings Inc a déclaré qu'elle viserait un bénéfice annuel avant impôt de 288 milliards de yens (2,13 milliards de dollars) pour ses trois divisions principales au cours de l'exercice fiscal se terminant en mars 2025.

Ces objectifs ont été fortement revus à la baisse par rapport à la fourchette de 350 milliards de yens à 390 milliards de yens que la plus grande banque de courtage et d'investissement du Japon prévoyait il y a un an.

Ce chiffre est à comparer aux 106,4 milliards de yens que les trois divisions - vente au détail, gestion des investissements et vente en gros - ont affichés pour l'exercice se terminant en mars 2023.

Les révisions interviennent alors que la crise bancaire mondiale a ébranlé les marchés financiers et frappé la banque d'investissement de Nomura, qui espérait devenir l'un des principaux moteurs de profit dans son plan à moyen terme.

