Nomura Holdings va augmenter ses investissements de départ à plus de 100 milliards de yens (678,84 millions de dollars) pour renforcer ses capacités de gestion d'actifs, a déclaré mardi la plus grande banque de courtage et d'investissement du Japon.

Il a jusqu'à présent investi environ 85 milliards de yens pour développer de nouvelles stratégies d'investissement et de nouveaux produits, augmenter le nombre de professionnels de l'investissement en interne et faire des recherches pour pénétrer de nouveaux domaines d'activité et de nouveaux marchés, a déclaré Nomura. (1 $ = 147,3100 yens) (Reportage de Makiko Yamazaki ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)