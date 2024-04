Nomura Holdings, Inc. figure parmi les principaux groupes de services financiers japonais. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - banque d'investissement et de marché (51,8%) ; - banque de détail (24,1%) ; - gestion d'actifs (10,9%) ; - autres (13,2%). A fin mars 2022, le groupe gère 4 920,4 MdsJPY d'encours de dépôts et 5 000,7 MdsJPY d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 119 agences implantées au Japon.

Indices liés Nikkei 225