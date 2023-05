Semaine à venir à Wall street : Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis testeront le scénario de stagflation redouté

La stagflation - combinaison d'une croissance stagnante et d'une inflation persistante qui a sévi aux États-Unis dans les années 1970 - diminue l'attrait des actions et des obligations, ce qui réduit les possibilités de rendement pour les investisseurs.

Bien qu'il soit loin d'être assuré, ce scénario a pris de l'ampleur dans l'esprit des investisseurs, car la poussée inflationniste de l'année dernière a forcé la Fed à lancer un cycle agressif de resserrement de la politique monétaire qui, selon de nombreux observateurs, devrait entraîner une récession. Certains pensent également que la récente crise du secteur bancaire nuira au crédit et freinera davantage la croissance, ce qui obligera la Fed à réduire ses taux avant que l'inflation ne soit maîtrisée.

L'enquête menée en avril par BoFA Global Research auprès de gestionnaires de fonds internationaux montre que les prévisions de stagflation sont proches de leurs plus hauts niveaux historiques, 86 % d'entre eux estimant qu'elle fera partie de la toile de fond macroéconomique en 2024.

La semaine prochaine, les données sur les prix à la consommation pour le mois d'avril, attendues le mercredi 10 mai, pourraient proposer une image plus claire de la question de savoir si les hausses de taux d'intérêt de la Fed refroidissent l'inflation. Un chiffre élevé pourrait peser sur un rallye qui a fait grimper le S&P 500 de près de 8 % cette année.

"La stagflation est une préoccupation croissante", a déclaré Phil Orlando, stratège en chef du marché des actions chez Federated Hermes. "L'inflation est beaucoup plus élevée que ce que la Fed pensait, et elle diminue à un rythme extraordinairement lent alors que nous pensons que l'économie a déjà atteint son point culminant pour l'année.

Les données relatives à l'emploi aux États-Unis ont montré vendredi que les salaires horaires ont augmenté en avril à un rythme annuel de 4,4 %, ce qui est trop élevé pour être compatible avec l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed. La croissance est toutefois restée solide, avec une accélération de la création d'emplois et une baisse du taux de chômage à son plus bas niveau depuis 53 ans.

Néanmoins, les paris sur les marchés à terme ont continué à montrer que les opérateurs prévoyaient des baisses de taux d'intérêt plus tard dans l'année. Les décideurs politiques ont insisté sur le fait qu'ils maintiendraient les taux à leur niveau actuel jusqu'à la fin de l'année 2023, après les avoir relevés de 25 points de base supplémentaires cette semaine.

Jose Torres, économiste principal chez Interactive Brokers, pense que les États-Unis entreront en récession dans le courant de l'année. Des facteurs tels que la hausse des prix des matières premières et le passage des chaînes d'approvisionnement mondiales aux chaînes d'approvisionnement locales sont susceptibles de maintenir l'inflation à un niveau élevé, même si la croissance diminue, a déclaré M. Torres.

Il est devenu plus optimiste sur les actions à dividendes dans des secteurs tels que les services publics, s'attendant à ce que le revenu supplémentaire soutienne les rendements alors que l'inflation pèse sur les valorisations des actions et que le S&P 500 fait du sur-place.

"La Fed a commis l'erreur d'être trop accommodante pendant trop longtemps", a déclaré M. Torres. "Il faudra plus de temps que ce que le marché prévoit pour que les États-Unis redeviennent un pays où l'inflation est de 2 %."

Les prix à la consommation ont augmenté de 5,0 % en mars, ce qui est bien supérieur aux niveaux observés au cours de la majeure partie de la dernière décennie, bien qu'en baisse par rapport au pic de 9,1 % atteint en juin dernier. La croissance économique américaine a ralenti plus que prévu au premier trimestre, tandis que l'activité du secteur manufacturier est restée déprimée le mois dernier.

Les épisodes passés de stagflation ont pesé sur les actions. Selon Goldman Sachs, au cours des 60 dernières années, le S&P 500 a perdu en moyenne 2,1 % pendant les trimestres marqués par la stagflation, alors qu'il a progressé en moyenne de 2,5 % pendant tous les autres trimestres.

Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial, a acheté de l'or. Les prix du métal, une couverture populaire de l'inflation et un refuge en temps utile, ont bondi à un niveau presque record cette année, soulevés par les inquiétudes géopolitiques et une épreuve de force imminente sur le plafond de la dette américaine.

"Il me semble que l'or est en train de flairer un début de stagflation", a déclaré Mme Krosby, qui a également ajouté des positions dans des secteurs d'actions qui, selon elle, devraient mieux résister aux turbulences économiques, tels que les biens de consommation de base.

D'autres investisseurs se sont montrés plus optimistes, estimant que la croissance se maintiendra.

Charlie McElligott, directeur général de la stratégie macroéconomique multi-actifs chez Nomura Securities, a mis en avant l'estimation GDPNow de la Fed d'Atlanta, qui prévoit un taux de croissance de 2,7 % au deuxième trimestre, contre 1,8 % le 1er mai.

En temps utile, les anticipations selon lesquelles il est peu probable que la Fed relève ses taux beaucoup plus haut ont créé une meilleure toile de fond pour les investisseurs, a-t-il dit.

"Tout le monde s'attend à la fin du monde, mais lorsque vous savez que la Fed n'est plus dans le jeu des hausses de taux, les investisseurs bénéficient d'une base beaucoup plus solide que ce que tout le monde avait prévu à ce stade de 2023", a-t-il déclaré.