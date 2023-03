Tokyo en forte baisse, craintes sur le secteur bancaire américain

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a été préoccupée vendredi par les craintes sur le secteur bancaire aux Etats-Unis, qui ont relégué au second plan le statu quo monétaire de la Banque du Japon (BoJ) et la baisse du yen qui a suivi.

L'indice vedette Nikkei a lâché 1,67% à 28.143,97 points (progressant de 0,8% sur l'ensemble de la semaine écoulée). L'indice élargi Topix a reculé de 1,91% à 2.031,58 points.

Le même climat d'angoisse plombait la Bourse de Hong Kong, dont l'indice Hang Seng chutait de 2,4% après 06H00 GMT. Le marché hongkongais était aussi refroidi par des résultats trimestriels décevants du géant chinois du e-commerce JD.com, dont le titre plongeait.

Wall Street avait clôturé jeudi en forte baisse face aux difficultés de la Silicon Valley Bank, partenaire privilégié du secteur technologique, qui a annoncé une augmentation de capital et vendu précipitamment des titres financiers. Silvergate, une autre banque américaine proche du milieu des cryptomonnaies, va quant à elle mettre la clé sous la porte.

Les risques de contagion des malheurs de ces deux sociétés à l'ensemble du secteur bancaire américain semblaient limités mais cela affectait néanmoins l'esprit des investisseurs.

La BoJ a maintenu vendredi le statu quo sur sa politique monétaire ultra-accommodante, à l'issue de la dernière réunion présidée par son gouverneur sortant Haruhiko Kuroda, en poste depuis dix ans.

Cette décision était largement attendue mais ne fait que remettre à plus tard la révision de la politique de la BoJ, une lourde tâche qui incombera au successeur de M. Kuroda, le professeur d'économie Kazuo Ueda, dont la nomination a été validée vendredi par le Parlement.

Du côté des valeurs

SECTEUR FINANCIER BOUSCULÉ: les actions des principales banques japonaises ont été pénalisées par les inquiétudes sur le secteur bancaire américain: Mitsubishi UFJ Financial Group a dévissé de 6,12% à 932,7 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group de 5,28% à 5.915 yens et Mizuho de 4,9% à 2.115 yens. Le groupe financier Nomura Holdings a perdu 3,57% à 547,8 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen refluait face au dollar après le statu quo de la BoJ: le billet vert s'échangeait pour 136,68 yens vers 06H20 GMT contre 136,15 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise perdait aussi du terrain par rapport à l'euro, qui se négociait pour 144,70 yens contre 144,07 yens la veille.

Le cours euro/dollar était quasi stable, à un euro pour 1,0586 dollar contre 1,0581 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole reculait: vers 06H10 GMT le baril de WTI américain cédait 0,69% à 75,20 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,43% à 81,24 dollars.

etb/mac/vk