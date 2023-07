Nomura Research Institute, Ltd. est une société basée au Japon qui exerce principalement des activités de conseil. La société opère dans quatre segments. Le secteur du conseil est engagé dans la fourniture de services de conseil en gestion, ainsi que de services de gestion des technologies de l'information (TI) et d'autres services de conseil en systèmes. Le secteur des solutions informatiques financières est engagé dans la fourniture de services de conseil, de développement et d'exploitation de systèmes et d'autres solutions informatiques aux clients des secteurs des valeurs mobilières, des assurances et de la banque. Le secteur des solutions informatiques industrielles est engagé dans la fourniture de services de conseil, de développement et d'exploitation de systèmes et d'autres solutions informatiques à des clients des secteurs de la distribution, de la fabrication, des services et du public. Le segment des services d'infrastructure informatique est engagé dans l'exploitation et la gestion de centres de données, la construction d'infrastructures et de réseaux informatiques, la fourniture de solutions informatiques et de services de sécurité informatique, ainsi que dans les activités de recherche.

Secteur Services et conseils en informatique