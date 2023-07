Non-Standard Finance PLC est une société de microfinancement basée au Royaume-Uni. La société opère dans quatre secteurs : les prêts en agence (Everyday Loans) ; les prêts avec garant (TrustTwo et George Banco) ; le crédit à domicile (Loans at Home), et les activités centrales (activités du siège). La division Everyday Loans propose des prêts à la consommation non garantis en face à face. La division Everyday Loans sert environ 66 000 clients et opère à partir d'un réseau d'environ 75 agences au Royaume-Uni. Le segment Loans at Home de la société est un fournisseur de crédits immobiliers non garantis. La division Loans at Home opère à partir d'un réseau d'environ 64 bureaux à travers le Royaume-Uni. Les filiales de la société sont S.D. Taylor Limited (sous le nom de Loans at Home), Loans at Home Limited, Everyday Loans Holdings Limited, Everyday Loans Limited, Everyday Lending Limited, Non-Standard Finance Subsidiary Limited, et d'autres.