Non-Standard Finance déclare qu'Alchemy ne soutient plus la levée de fonds

Non-Standard Finance PLC - Société de crédit à la consommation basée à Wakefield, West Yorkshire - fait le point sur la recapitalisation proposée et la transaction alternative suite aux annonces du 17 mars et du 14 avril. Alchemy, le principal actionnaire du groupe, ne souhaite plus, dans le contexte actuel, participer à l'augmentation de capital dans le cadre de la recapitalisation.

La société continue d'aller de l'avant, mais estime que la transaction alternative impliquant le transfert des activités du groupe aux créanciers garantis en échange de la libération d'une partie de leur dette garantie et de la mise à disposition d'une nouvelle facilité de prêt est désormais une issue plus probable.

explique que la transaction alternative et la recapitalisation proposée permettront de décrocher l'avenir de l'activité Everyday Loans. Mais la recapitalisation proposée diluera matériellement les intérêts des actionnaires, très probablement à une valeur négligeable, à moins qu'ils ne participent à l'augmentation de capital, et la transaction alternative n'entraînera aucune récupération pour les actionnaires. Si l'opération alternative est mise en œuvre, l'issue la plus probable est une liquidation ordonnée. Si la recapitalisation proposée et l'opération alternative échouent toutes deux, le groupe restera insolvable. Toby Westcott, l'administrateur non exécutif désigné par Alchemy, a démissionné avec effet immédiat.

Cours actuel de l'action : 0,25 pence, en baisse de 45 % à Londres jeudi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 89 %.

