Nongfu Spring Co., Ltd. est spécialisé dans la production et la commercialisation d'eau de source naturelle et de boissons. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - eau minérale conditionnée (57,4%) : marque Nongfu Spring ; - thé prêt à boire (15,4%) : marques Tea ?, Oriental Leaf, Ganpu Tea, Brown Rice Tea et Mix Milk Tea ; - boissons fonctionnelles (12,4%) : marques Scream et Victory Vitamin Water ; - jus de fruits (8,8%) : marques Water Soluble C100, Farmer's Orchard, Nongfu Spring, NFC et Double Wedding Banquet ; - autres (6%) : eaux gazeuses, boissons aromatisées pétillantes, boissons au café, yaourts végétaux, boissons gazeuses aromatisées, produits agricoles, etc. Plus de 99% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Boissons non alcoolisées