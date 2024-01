Noodles & Company est un concept de restaurant proposant des déjeuners et des dîners dans le segment de la restauration rapide. La société développe et exploite des restaurants fast-casual. Le menu de la société comprend une variété de plats cuisinés à la demande, notamment des nouilles et des pâtes, des soupes, des salades et des hors-d'œuvre. La société propose une vingtaine de plats d'inspiration mondiale et hautement personnalisables, réunis sur un seul et même menu, qui sont servis dans ses restaurants, emportés ou livrés à ses clients. La société exploite environ 461 restaurants dans 31 États, dont 368 établissements de la société et 93 établissements franchisés. Les restaurants de la société sont situés en Arizona, Californie, Colorado, Connecticut, Floride, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maryland, Michigan, Minnesota et autres.

Secteur Restaurants et bars