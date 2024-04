Noodles & Company propose des déjeuners et des dîners dans le segment de la restauration rapide. L'entreprise propose essentiellement des plats de nouilles et de pâtes, qui sont à la base de différentes cuisines. Son menu comprend une variété de plats cuisinés à la demande, notamment des nouilles et des pâtes, des salades, des soupes et des hors-d'œuvre. Elle propose une vingtaine de plats personnalisables dans ses restaurants, à emporter ou livrés à ses clients. Elle exploite environ 470 restaurants dans 31 États, dont 380 établissements de la société et 90 établissements franchisés. Ses restaurants ont généralement une superficie comprise entre 2 000 et 2 600 pieds carrés et sont situés en bout de chaîne, en ligne ou autonomes sur divers marchés suburbains, universitaires et urbains. La société étudie actuellement un prototype de restaurant de plus petite taille. Les restaurants de la société sont situés en Arizona, en Californie, au Colorado, au Connecticut, en Floride, en Idaho, en Illinois, en Indiana, au Maryland, au Michigan, au Minnesota et dans d'autres pays.

Secteur Restaurants et bars