Noor Financial Investment Co KPSC (Noor) est une société d'actionnariat public basée au Koweït, qui exerce des activités d'investissement et des activités financières au Koweït, au Moyen-Orient, en Asie et sur d'autres marchés émergents. La société propose ses services par l'intermédiaire de quatre divisions, à savoir la banque d'investissement, la gestion d'actifs, la gestion des risques et la gouvernance d'entreprise. La société propose une gamme de produits et de services, notamment des missions de conseil en matière de fusions et d'acquisitions, de désinvestissements, d'activités de défense des entreprises, de restructurations, de scissions et de souscription, de gestion de portefeuilles de titres cotés et non cotés, d'immobilier et de fonds pour compte propre et pour le compte de clients. La société est une filiale de National Industries Group Holding SAK. En août 2013, la Société a cédé sa participation dans Noor Kuwait LBO Fund LP. En décembre 2013, la Société a cédé ses parts dans Meezan Bank Ltd (MBL), basée au Pakistan, représentant 49 % du capital social de MBL.

Secteur Services de placements diversifiés