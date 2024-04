Noram Drilling AS, anciennement NorAm Drilling Company AS, est un opérateur de forage basé en Norvège. La société possède et exploite un portefeuille de onze appareils de forage de pointe mis à niveau pour maximiser l'efficacité du forage dans le bassin Permien au Texas, qui est la plus grande région productrice de pétrole en Amérique du Nord. Ces appareils de forage sont conçus pour combiner la rentabilité d'un appareil compact avec la polyvalence de différentes classes d'appareils, ce qui permet aux appareils de couvrir un large éventail de puits pour les liquides et le gaz. NorAm se concentre uniquement sur le marché américain du forage terrestre et a établi une base solide dans la partie inférieure des États-Unis, avec une expérience d'exploitation en Louisiane, au Nouveau-Mexique, en Oklahoma et au Texas. Les onze appareils de forage sont tous exploités au Texas, dans le bassin permien.